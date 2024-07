UPTIS-Gespräche zwischen Tesla und Michelin wohl nur ein Gerücht

Aus den USA war vor Kurzem ein Medienbericht auch zu uns nach Deutschland geschwappt, wonach sich Michelin in Sachen UPTIS (Unique Puncture­proof Tire System) vermeintlich in Verhandlungen mit Tesla befindet, was eine testweise Ausrüstung von Elektroautos des Fahrzeugherstellers damit betrifft. So wie es aussieht, handelt es sich dabei allerdings nur um ein Gerücht, soll Michelin zwischenzeitlich selbst doch entsprechende Gespräche mit Tesla rund um sein besagtes Luftlosreifenkonzept dementiert haben. Während verschiedener UPTIS-Praxiserprobungen mit DHL in Singapur oder mit der französischen Post hatten zuletzt Ende vergangenen Jahres Berichte über eine Verschiebung des ursprünglich für 2024 avisierten Marktstartes auf später die Runde gemacht.