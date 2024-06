Gurtlösung für Lkw-RDKS aus dem Hause Hamaton kommt

In Form des „EU-Pro Truck 1.0“ genannten Modells hat Hamaton schon seit vergangenem Herbst einen Sensor für Reifendruckkontrollsysteme (RDKS) von Lkw im Lieferprogramm. Zusätzlich zu der am Ventil befestigten Ausführung will das Unternehmen demnächst auch eine entsprechende Gurtlösung anbieten. Zu sehen war sie vor Kurzem schon bei der „Tire Cologne“, im Markt verfügbar sein soll sie dann in den auf die Kölner Messe folgenden Wochen – also in nicht allzu weiter Ferne.