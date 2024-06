Neue SUV- und EV-Reifen von Nankang

Der Reifenhersteller Nankang hat die „The Tire Cologne“ unter anderem dazu genutzt, um neue Reifen wie die „Rollnex Nex-1“ und „Sportnex AS-3 EV“ dort zu präsentieren. Ersteres dieser beiden Modelle ist dabei für SUVs (Sport Utility Vehicles) gedacht und soll binnen ein paar Wochen/Monaten nach der Reifenmesse in Köln in den Markt rollen. Derzeit laufe das Labeling-Einstufungsverfahren für diesen Reifen, hieß es am Messestand des Unternehmens auf Nachfrage der NEUE REIFENZEITUNG. Das andere Profil ist – wie unschwer an der Namensgebung zu erkennen – eines speziell für elektrisch angetriebene Fahrzeuge, steht EV gemeinhin doch für Electric Vehicles. Dank insbesondere einer optimierten Laufflächenmischung sollen die Neuheiten gute Hafteigenschaften mit einem niedrigen Rollwiderstand sowie einer hohen Laufleistung in Einklang bringen können.