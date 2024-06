„Bereits zahlreiche Plätze belegt“ bei BRV-Fortbildung zum Kfz-Serviceberater

Zwar findet der vom Bundesverband Reifenhandel und Vulkaniseurhandwerk (BRV) ausgerichtete und von Liqui Moly gesponserte Lehrgang „Kfz-Serviceberater im Reifenfachhandel“ erst vom 3. bis zum 13. September in Köln-Wahn statt. Dennoch empfiehlt die Branchenvertretung an einer Teilnahme Interessierten, sich möglichst bald dafür anzumelden.

Zum einen deshalb, weil demnach „bereits zahlreiche Plätze belegt“ sind. Andererseits wird darauf hingewiesen, dass der offizielle Anmeldeschluss für den Kurs mitten in den Sommerferien – Stichtag ist der 20. Juli – liegt. Wer den Service in seinem Unternehmen voranbringen und gleichzeitig seine Kompetenz im Umgang mit Kunden professionell gestalten wolle, sollte also nicht lange überlegen, argumentiert der BRV mit Blick auf diese Fortbildung. Bei der erarbeiten sich die angehenden Kfz-Serviceberater im ersten Teil des Seminars im TAK-Labor die wichtigsten Grundlagen der Kfz-Technik von den Auswirkungen diverser Störungen in den Baugruppen über die effiziente Dialogannahme bis zur Ausgangskontrolle.

„Für den zweiten Seminarteil konnten wir 2024 erstmals das renommierte &Repeat Hotel (ehemals Jaumanns) in unmittelbarer Umgebung des TAK-Labors gewinnen. Wichtige Skills von der erfolgreichen Serviceberatung bis hin zum individuellen Umgang mit verschiedenen Kundentypen werden hier vermittelt“, so BRV-Referentin Caroline Rodenhausen, die auch bei Fragen rund um den Lehrgang und die Anmeldung als Ansprechpartnerin genannt wird.