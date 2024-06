Porsche spendet 911.000 Euro im Rahmen von „Racing for Charity“

Die drei Porsche 963 des Werksteams Porsche Penske Motorsport absolvierten am vergangenen Wochenende beim 24-Stunden-Rennen in Le Mans insgesamt 833 Runden. Pro Umlauf auf dem 13,626 Kilometer langen Circuit des 24 Heures spendete Porsche im Rahmen der Initiative „Racing for Charity“ 750 Euro für die Unterstützung schwerkranker Kinder. So kamen während des Langstreckenklassikers in Frankreich 624.750 Euro zusammen. Porsche erhöht diese Summe jetzt auf 911.000 Euro. Auch in diesem Jahr verteilt Porsche die Gesamtspenden an drei gemeinnützige Initiativen. Die eingetragenen Vereine Kinderherzen retten und Interplast Germany werden jeweils 350.000 Euro aus dem Spendentopf erhalten, die Ferry-Porsche-Stiftung stößt mit 211.000 Euro weitere Initiativen zur Unterstützung kranker Kinder und deren Angehöriger an.