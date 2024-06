Yokohama liefert Reifen für Pajero Sport und Triton von Mitsubishi

Yokohama Rubber liefert jetzt Reifen direkt ans Band für die Produktion des Pajero Sport von Mitsubishi. Ausgestattet wird der SUV, der vor kurzem in Thailand eingeführt wurde, mit dem Geolander-A/T (G94)-Pneu in der Größe 265/60 R18. Mi dem Reifen wurde auch schon der Pickup Triton von Mitsubishi ausgestattet Dieser wurde im vergangenen Jahr in Thailand und in diesem Jahr auf den Philippinen, in Australien und Neuseeland eingeführt. Sukzessive soll er in rund 100 Ländern auf den Markt gebracht werden.