Continental nimmt vierte Ausbaustufe im chinesischen Hefei in Betrieb

Continental hat die vierte Ausbaustufe seines 2011 im chinesischen Hefei eingeweihten Reifenwerkes eröffnet. Damit will der deutsche Hersteller in seinem einzigen Reifenwerk in China die jährliche Produktionskapazität bis 2027 von aktuell 14 auf dann 18 Millionen Pkw- und Vanreifen steigern. Damit belaufen sich die Gesamtinvestitionen vor Ort dann auf fast eine Milliarde Euro, von denen gut ein Viertel der jetzigen Ausbaustufe zuzuordnen sind. „Unsere jüngste Expansion unterstreicht unseren Ansatz ‚im Markt für den Markt‘. So können wir die Anforderungen unserer Kunden im asiatisch-pazifischen Raum noch besser erfüllen. Die vierte Erweiterung unseres Werks in Hefei unterstreicht unseren wirtschaftlichen Erfolg in diesen Märkten“, sagte Dalibor Kalina, Leiter des Reifenersatzgeschäfts in der Region Asien-Pazifik bei Continental. Ursprünglich hatte Continental die Vollendung der jetzt eröffneten Expansionsstufe in Hefei bereits für 2022 vorgesehen, wie es noch anlässlich der Investitionsentscheidung 2017 hieß. Das Reifenwerk war erst vor Kurzem mit dem Nachhaltigkeitszertifikat ISCC Plus ausgezeichnet worden.