ZF Friedrichshafen kündigt Kurzarbeit an

Ab 1. Juli werden etwa 1.500 Mitarbeiter am ZF Produktionsstandort Friedrichshafen in Kurzarbeit gegen. Betroffen wären alle Arbeitnehmer, die am Lastwagengetriebe Traxon arbeiten, heißt es in regionalen Medien. Wie es hier heißt, sollen über die Sommermonate Vier-Tage-Wochen gefahren werden. Grund für die Maßnahme: ein Auftragseinbruch. Schon seit Monaten werde die Produktion zurückgefahren, keine Wochenendschichten mehr gefahren. Grund für den Schritt sei vor allem ein Einbruch der Traxon-Abrufe von MAN, dem wichtigsten Kunden des ZF-Werks Friedrichshafen. Das große Lkw-Werk des Herstellers in München schließe im Sommer für sieben Wochen, teils turnusmäßig, teils aber auch dort über Kurzarbeitsregelungen.