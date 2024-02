Über 4.000 Besucher zur Tyrexpo Asia in Bangkok erwartet

In wenigen Monaten öffnet die Tyrexpo Asia 2024 in Thailand statt wie sonst in Singapur ihre Pforten. Zu der Messe im Bangkok International Trade & Exhibition Centre (BITEC) erwartet der Veranstalter Informa Markets, der vor Kurzem den bisherigen Ausrichter Tarsus Group übernommen hat, dass an den drei Tagen vom 15. bis zum 17. Mai über 4.000 Besucher aus mehr als 60 Ländern in die Hallen strömen werden, um sich über die Produkte und Dienstleistungen der rund 120 dort vertretenen Aussteller zu informieren. Es könnten sogar noch ein paar mehr werden, sind doch „erst“ etwa 85 Prozent der zur Verfügung stehenden Ausstellungsflächen reserviert oder fest gebucht von solchen Unternehmen wie unter anderem Vee Rubber, Black Donut oder Ceat. „Die Tyrexpo Asia 2024 in Bangkok wird die einzige exklusive Reifenmesse in Thailand sein und sich auf die Schwellenländer konzentrieren. Wir haben ein großes Interesse registriert insbesondere seitens der aufstrebenden Reifen- und Automobilmärkte Kambodscha, Myanmar, Laos und Vietnam“, sagt Alwin Seow, Event Director der Tyrexpo-Messereihe.