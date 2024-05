Künftig mehr Motorsportreifen aus dem Yokohama-Werk in Mishima City

Die Yokohama Rubber Co. Ltd. hat angekündigt, die Produktionskapazität für Motorsportreifen in ihrem Werk in Mishima City (Präfektur Shizuoka, Japan) erweitern zu wollen. Dafür nimmt das Unternehmen 3,8 Milliarden Yen – nach derzeitigem Wechselkurs entsprechend einer Summe von ziemlich genau zwischen 22 und 23 Millionen Euro – in die Hand für eine neue Fertigungslinie zur Herstellung von Reifen in 18 Zoll oder größer für den motorsportlichen Einsatz. Durch das Investment werde sich die diesbezügliche Produktionskapazität des Standortes um 35 Prozent erhöhen, teilt das Unternehmen darüber hinaus mit. Mit dem Bau soll im dritten Quartal 2024 begonnen werden, wobei der Start der Produktion auf der neuen Linie für Ende 2026 vorgesehen ist, um im dritten Quartal 2027 dann die volle Kapazität zu erreichen. Als Grund für das Vorhaben wird ein starker Anstieg der Bestellungen entsprechender Reifen wie beispielsweise dem „Advan A052“ genannt, wobei für die Zukunft noch ein zusätzlicher Nachfragezuwachs erwartet wird. Mit der Erweiterung werde insofern das Ziel verfolgt, einem daraus resultierenden chronischen Auftragsstau entgegenzuwirken, so der japanische Reifenhersteller.