Auch in Le Mans wieder neue Moto2-/Moto3-Rundenrekorde

Seitdem Pirelli als exklusiver Ausrüster des Moto2- und Moto3-Klassements im Motorrad-Grand-Prix übernommen hat, hat der Reifenhersteller nach bisher jedem Rennwochenende von neuen Rekorden bei den Läufen berichten können. Auch nach den jüngsten Zieleinläufen in Le Mans ist dies nicht anders. Wobei allerdings schon bei den Trainingssessions am vergangenen Freitag ein neuer Rundenrekord aufgestellt wurde gefolgt später am Sonntag dann von einer neuen schnellsten Rennrunde auf der Strecke in Frankreich: Im Moto2-Klassement verbesserte Aron Canet vom Team Fantic Racing/Kalex die bisherige, im vergangenen Jahr von Pedro Acosta gesetzte Bestmarke um drei Zehntelsekunden. Das Moto3-Rennen soll bei praktisch gleichen Bedingungen wie 2023 und identischer Anzahl an Runden insgesamt sieben Sekunden kürzer ausgefallen sein, was laut Pirelli einer durchschnittlich ebenfalls drei Zehntelsekunden schnelleren Rundenzeit entsprechen soll. „Für Pirelli war dies ein äußerst positives Wochenende. Gleich nach den freien Trainings waren die Fahrer beider Meisterschaften extrem schnell, sodass sie bereits am Freitag deutlich unter die Streckenrekorde fielen, um dann aber auch neue Rennrundenrekorde aufzustellen. Die Rennen waren extrem schnell und hart umkämpft, mit Verbesserungen um etwa drei Zehntel pro Runde im Vergleich zum Vorjahr, was tatsächlich die schnellsten waren, die es in diesen Kategorien jemals in Le Mans gegeben hat“, zeigt sich Pirellis Motorradrenndirektor Giorgio Barbier ganz offensichtlich recht zufrieden mit dem von den Reifen des Herstellers gezeigten Leistungen.