Neuer Goodyear Blimp startet von neuem Standort aus in die neue Saison

Am Flughafen Mülheim/Essen begann Ende vergangener Woche „eine neue Ära“ mit dem Auftakt zur neuen Goodyear-Blimp-Zeppelin-Saison am neuen Standort im Ruhrgebiet. Zeppelin NT, die WDL Group als Betreiber des Hangars und Goodyear, vertreten durch Frank Titz, General Manager Replacement Sales Consumer Goodyear DACH, hatten Medien und lokale VIPs eingeladen, das Luftschiff zu begrüßen und die ersten Flüge über der Region zu machen. Vor Ort erklärte Frank Titz die Werte, die den Zeppelin der „neuesten Technologie“ (NT) und Goodyear miteinander verbänden, nämlich „Innovation, Discovery, Performance und die Inspiration, uns selbst ständig weiterzuentwickeln“. Titz ergänzte: „In diesem Sinne freuen wir uns über den heutigen Beginn einer neuen Ära in diesem beeindruckenden Hangar hier in Mülheim. Wenn unsere berühmte Markenikone jetzt über das dicht besiedelte Ruhrgebiet fliegt, wird ihre Sichtbarkeit sogar noch größer sein.“

