Lieferant des Jahres – Auszeichnung durch Manitou India für BKT

Manitou India – Hersteller von Maschinen für den Materialtransport und Tochter der Manitou Group mit Hauptsitz in Frankreich – hat den Reifenhersteller BKT (Balkrishna Industries Ltd.) als Lieferant des Jahres ausgezeichnet. Geehrt wurde das Unternehmen anlässlich der Manitou Group Supplier Conference 2024, die in Noida im indischen Bundesstaat Uttar Pradesh stattfand, für die „herausragende Leistung“ der von ihm an Manitou India gelieferten Produkte. „Dieser Erfolg ist ein Beweis für das große Engagement und die harte Arbeit, die wir seit mehr als 30 Jahren leisten und die uns heute eine neue, bedeutende Auszeichnung eingebracht haben, die unser ständiges Bemühen um qualitativ hochwertige Produkte und Dienstleistungen honoriert. Von Manitou India, einem unserer wichtigsten Partner für den indischen Markt, als Lieferant des Jahres ausgezeichnet zu werden, ist für uns gleichbedeutend mit Stolz und eine starke Motivation, weiter zu wachsen – im Einklang mit dem, was wir über die Jahre hinweg getan haben“, so BKTs Vorstandsvorsitzender und Geschäftsführer Arvind Poddar.