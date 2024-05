Prohaska ist nicht mehr bei Hankook

Seit diesem Monat arbeitet Stefan Prohaska für die MT-Medien GmbH & Co. KG mit Sitz in Hannover. Dort freut man sich, ihn seit dem 1. Mai als neuen Kollegen zu haben, zumal seine „umfangreiche Erfahrung in den Bereichen Automotive und Reifen“ als perfekte Ergänzung des eigenen, bisher 14-köpfigen Teams gewertet wird. Schließlich gehört eigenen Angaben zufolge neben den Bereichen Bau/Handwerk, Industrie/Technologie, Nachhaltigkeit, Bildung/Start-ups und Versicherungen auch das Automotive-Segment zum Portfolio der in der niedersächsischen Landeshauptstadt beheimateten Full-Service-Agentur. Gerade eben für letztere Branche bringt Prohaska entsprechende Erfahrungen mit, stand er doch bis zu seinem Wechsel zu MT-Medien und damit gut fünfeinhalb Jahre in Diensten der Hankook Tire Europe GmbH, zu der er nach zuvor gut einjähriger Tätigkeit für Volkswagen im Herbst 2018 gestoßen war.