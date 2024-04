Goodyear, Euromaster und Reifendirekt.de: Führende „Unternehmen des Jahres“

Das Institut für Management- und Wirtschaftsforschung (IMWF) hat erneut im Auftrag von Deutschland Test die Studie „Unternehmen des Jahres“ durchgeführt und dabei die Ergebnisse aus den 2023 erhobenen Studien „Preissieger“, „Höchstes Vertrauen“, „Kundenlieblinge“ und „Deutschlands Beste – Nachhaltigkeit“ mit einer Gewichtung von jeweils 25 Prozent in die Analyse mit einbezogen. Dabei hat das IMWF auch einen Blick auf den Reifenmarkt geworfen. Unter den Reifenherstellern konnte sich dabei Goodyear an der Spitze des Rankings positionieren (100 Punkte), gefolgt von Bridgestone (95,0), Michelin (89,8) und Hankook (73,7); eine Auszeichnung erhalten dabei diejenigen Unternehmen, die mindestens 60 Punkte in der Gesamtwertung erreichen und zu den fünf Besten ihrer Branche gehören. Dies gelang in der Kategorie der Reifenhändler noch Euromaster (100 Punkte) gefolgt von Vergölst (83,0) und in der Kategorie der Online-Reifenhändler Reifendirekt.de (100 Punkte) gefolgt von Reifen.com (84,9). Erfasst und ausgewertet wurden für die Studie mehrere Millionen Nennungen zu rund 18.000 Unternehmen.