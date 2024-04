Continental ist Top-Sponsor und offizieller Reifenlieferant des Giro d‘Italia

Continental weitet sein Sponsoringengagement im Radsportbereich weiter aus. Bereits vor dem Start der Tour de France am 29. Juni, deren Sponsor und Ausrüster der deutsche Reifenhersteller ist, präsentiert sich das Unternehmen nun erneut als einer der fünf Top-Sponsoren und offizieller Reifenpartner des diesjährigen Giro d’Italia; bereits in früheren Jahren hatten beide eine entsprechende Partnerschaft gepflegt. „Gemeinsam mit der Spanien-Rundfahrt zählen die Tour de France und der Giro d‘Italia zu den bedeutendsten und traditionsreichsten Straßen-Radrennen weltweit“, so Timo Röbbel, Leiter Marketing Reifenersatzgeschäft Deutschland. „Als einer der Hauptsponsoren und Ausrüster der Begleitfahrzeuge mit unserem AllSeasonContact 2 verschaffen wir der Marke Continental in einem sportiven und emotionalen Umfeld über Wochen weltweit hohe mediale Aufmerksamkeit.“ Die 107. Auflage des Radsport-Klassikers startet am 4. Mai in Venaria Reale im Piemont und endet nach 21 Etappen am 26. Mai erneut in Rom.