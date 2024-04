Neuerungen bei eigener Reifenhandelslösung in Desks „Tire-Cologne“-Fokus

Die Desk Software & Consulting GmbH bietet mit „desk.tyreline“ eine Branchenlösung für die Reifen-/Räderbranche sowie Kfz-Werkstätten an und hat diese während der vergangenen beiden Jahre eine umfangreiche Überarbeitung erfahren. Daher ist es nur zu verständlich, dass das Unternehmen im Zuge seiner Teilnahme als Aussteller bei der „The Tire Cologne“ vor allem die jüngsten Neuerungen in den Vordergrund rücken wird bei seiner dortigen Präsenz. Insofern wird insbesondere der Webshop des Anbieters im Fokus stehen. Er sei – sagt Desk – „eine Eigenentwicklung, die ohne anfällige Plug-ins auskommt“. Sein Design soll durch eine Reihe von Funktionen für eine effiziente Bestellabwicklung überzeugen, wobei der Datenaustausch (Bestände, Preise etc.) direkt mit „desk.tyreline“ erfolge. Als weiteres Highlight am Stand des Softwareanbieters bei der internationalen Reifenmesse in Köln wird auf „Query Tool DX“ verwiesen. Dahinter verbirgt sich demnach ein neues Business-Intelligence- bzw. BI-Tool, mit sich umfangreiche Auswertungen und Analysen erstellen lassen, um stets über die aktuellsten Kennzahlen zu verfügen. Nicht vergessen sollten Besucher der „Tire Cologne“ zudem, dass sie am Stand des Unternehmens (Halle 8, Stand B-043) zur Zeitenjagd auf einer Carrera-Bahn eingeladen sind, bei der die Schnellsten mit einem Preis belohnt werden.