Softwareanbieter Desk lädt bei der „Tire Cologne“ zum Carrera-Rennen ein

Im vergangenen Spätherbst schon hatte die Desk Software & Consulting GmbH ihre Teilnahme bei der „The Tire Cologne“ Anfang Juni dieses Jahres bestätigt. Bei der internationalen Reifenmesse in Köln will das Unternehmen den aktuellen Stand seiner umfangreich überarbeiteten Lösung „desk.tyreline“ für den Reifenhandel präsentieren. Aber nicht nur das: Als besonderes Highlight wird die Branche zum Slotcar-Rennen am eigenen Stand eingeladen. Dabei sind für die besten Fahrer Sachpreise als Gewinn ausgelobt wie beispielsweise eine Digital-132-Bahn von Anbieter Carrera, der als Partner der Aktion fungiert. Bei dem an allen drei Messetagen vom 4. bis zum 6. Juni ausgetragenen Wettbewerb gilt es für die Starter, nach ein paar Proberunden binnen sieben Wertungsrunden die beste Zeit zu erzielen. Dafür haben die Teilnehmer drei Versuche. Wer es unter die ersten Zehn schafft, der bekommt – so das Unternehmen – „auf jeden Fall einen Preis“. Und allen, die sieben Runden unter 60 Sekunden schaffen, wird als Dankeschön eine kleine Überraschung versprochen, die es dann direkt am Desk-Messestand in Köln gibt.