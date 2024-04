Brembo-HV schüttet Nettogewinn an Aktionäre aus

Die Hauptversammlung von Brembo, die gestern unter dem Vorsitz von Matteo Tiraboschi stattfand, genehmigte den Jahresabschluss für das zum 31. Dezember 2023 abgeschlossene Geschäftsjahr sowie die Ausschüttung einer Bruttodividende in Höhe von 0,30 Euro pro Aktie. Die Dividende wird dabei Ex‑Kupon ausgezahlt, also unter Ausschluss der eigenen Aktien. Die Zahlen zum vergangenen Geschäftsjahr hatte der italienische Bremsenspezialist bereits Anfang März präsentiert und diese als „das beste Ergebnis in der Geschichte von Brembo“ beschrieben mit einem jetzt die Verteilung zur Verfügung stehenden Nettogewinn in Höhe von 139,3 Millionen Euro.