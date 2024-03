Brembo schreibt das beste Ergebnis seiner Firmengeschichte

Brembo hat jetzt sein Geschäftsergebnis für 2023 präsentiert. Demnach ist der Umsatz um 6,1 Prozent auf über 3,8 Milliarden Euro gestiegen. Das EBITDA beträgt 665,8 Millionen Euro. Matteo Tiraboschi, Executive Chairman von Brembo: „Brembo hat 2023 mit einer Fortsetzung seines Wachstumskurses abgeschlossen. Sämtliche dieser Kennzahlen sind im Vergleich zu den bereits beachtlichen Zahlen aus 2022 weiter gestiegen. Dabei handelt es sich in absoluten Zahlen um das beste Ergebnis in der Geschichte von Brembo. Wir haben eine hervorragende Liquiditätsentwicklung erzielt und unsere Verbindlichkeiten weiter abgebaut.“ Die Investitionen des Bremsenspezialisten beliefen sich auf ein noch nie dagewesenes Niveau von über 430 Millionen Euro. Zu Beginn des neuen Jahres habe die Eröffnung unserer ersten Produktionsstätte in Thailand stattgefunden, um von dort aus die Wachstumschancen in der Region Südostasien wahrzunehmen. „Gleichzeitig treibt das Unternehmen seine digitale Transformation mit der Entwicklung des intelligenten Bremssystems Sensify und mit der Aufnahme der Geschäftstätigkeit des 2023 gegründeten Bereichs Brembo Solutions voran, welcher KI-Lösungen für Unternehmen zur Verfügung stellen soll. Es ist weiterhin unser erklärtes Ziel, Branchenführer zu bleiben und unsere Kunden beim grundlegenden Wandel der Automobilindustrie zu unterstützen“, so Matteo Tiraboschi.