Pyrum Innovations erhält RCS-Zertifizierung für sein Pyrolyseöl

Pyrum Innovations hat die Nachhaltigkeitszertifizierung RCS für sein Pyrolyseöl erhalten und setzt damit eigenen Worten zufolge „einen weiteren Meilenstein für die nachhaltige Textilerzeugung“. Damit ist das Unternehmen eines der ersten, das sein Öl nach diesem Standard zertifizieren lässt. Mit der Zertifizierung besitze das Öl nun auch alle geforderten Nachhaltigkeitseigenschaften, die von Pyrums Kunden BASF für die Herstellung von Ultramid Ccyled – einem Polyamid für textile Anwendungen – benötigt werden. Frank Reil, Head of Marketing & New Business Development Polyamides Europe bei BASF: „Im Sinne einer nachhaltigen Lieferkette freuen wir uns sehr, dass Pyrum als unser Lieferant nun auch RCS-zertifiziert ist.“ Pascal Klein, CEO der Pyrum Innovations AG: „Wir sind stolz darauf unsere Partner bei der Erreichung ihrer Nachhaltigkeitsziele zu unterstützen. Mit dem RCS-Zertifikat haben wir einen weiteren Meilenstein für den Einsatz unseres Öls in der Textilindustrie erreicht.“