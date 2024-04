Nexen Tire teilt „Visionen und Geschäftsziele“ beim „Purple Summit“ in Südkorea

Vergangene Woche hat Nexen Tire erstmals sein „Purple Summit“ genanntes Kundenbindungsevent in seinem Heimatland veranstaltet. An der mehrtägigen Reise nach Südkorea, die „zur Förderung und Stärkung der Geschäftsbeziehungen sowie Steigerung der globalen Marktpräsenz“ betragen soll, nahmen immerhin 60 Partner aus aller Welt sowie Vertreter des Herstellers teil. Bei Besuchen des Reifenwerkes in Changnyeong und des zentralen F&E-Zentrums „Nexen UniverCity“ erfuhren die Gäste einiges „über die Visionen des Unternehmens und seine zukünftigen Geschäftsziele“, heißt es dazu in einer Mitteilung zum immerhin bereits sechsten Event dieser Art. „Wir sind begeistert, dass zahlreiche unserer Partner uns für den ‚2024 Purple Summit‘ in Korea besuchen konnten“, erklärte dazu Travis Kang, Global CEO von Nexen Tire. „Wir planen, unsere globalen Partnerschaften mit unseren Partnern und Kunden weiter auszubauen und diese durch die Qualität unserer Produkte und unseres Services unterstützen zu können.“