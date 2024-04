Yokohama liefert Reifen ans Band von Subaru und Mercedes-AMG

Die Yokohama Rubber Co., Ltd hat bekannt gegeben, dass sie zwei Reifen als Erstausrüstungsreifen an Automobilhersteller liefert. Zum einen den Advan Sport V107. Er kommt in der Dimension 265/40 R19 (102Y) vorne und 295/35 ZR19 (104Y) an dem neuen CLE 35 4Matic+ Coupé zum Einsatz und wurde gemeinsam mit Mercedes-AMG entwickelt. Er trägt das Mercedes-AMG-Prüfzeichen MO1 auf der Seitenwand. Schon auf dem EQS 53 4Matic+ und dem GLB 35 4Matic ist der Reifen verbaut. Außerdem liefert der Reifenhersteller Advan-Sport-V105-Reifen in der Dimension 225/40 R18 (92W) an die Subaru Corperation. Diese werden als Erstausrüstung für den neuen Impreza verwendet, der in Europa und Lateinamerika verkauft wird.