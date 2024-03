Am Wochenende startet die Saison für Falken Motorsports – Testfahrten

Falken Motorsports setzt in der Saison 2024 auf eine bewährte Fahrerbesetzung in der Nürburgring-Langstreckenserie (NLS) und beim 24-Stunden-Rennen: Die beiden türkis-blauen Porsche 911 GT3 R (992) werden in der neuen Saison von Julien Andlauer, Klaus Bachler, Sven Müller, Alessio Picariello, Joel Eriksson, Tim Heinemann, Nico Menzel und Martin Ragginger pilotiert. Alle acht Fahrer traten schon in der Vergangenheit in den Farben von Falken auf der Nordschleife an, wobei Julien Andlauer der einzige Rückkehrer ist, alle anderen Piloten waren bereits in der vergangenen Saison für Falken Motorsports am Start.

Hier lesen Sie den kompletten Beitrag … NUR PREMIUM- UND ONLINE-ABONNENTEN HABEN ZUGRIFF AUF NRZ+-BEITRÄGE UND UNSER E-PAPER. MELDEN SIE SICH BITTE AN.



Benutzername oder E-Mail-Adresse Passwort Angemeldet bleiben Anmelden LESER WERDEN