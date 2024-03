Maxxis International präsentiert gleich zwei Produktneuheiten auf Tire Cologne

Auf der kommenden Tire Cologne, die vom 4. bis 6. Juni in den Hallen der Koelnmesse in Köln stattfindet, will Maxxis International gleich zwei neue Produktneuheiten vorstellen. Wie es dazu vonseiten des in Dägeling (Schleswig-Holstein) ansässigen Unternehmens im Rahmen einer Vorankündigung heißt, sollen die Sommerreifen Premitra HP6 und Victra Sport 6 auf der Messe ihre Premiere feiern. Im Rahmen einer offiziellen Präsentation am ersten Messetag will Maxxis International seinen Gästen am Stand „aus erster Hand alles über die innovativen Technologien und Eigenschaften der neuen Reifenprofile“ berichten. Der High-Performance-Reifen Maxxis Premitra HP5 ist bereits seit 2016 im Markt und hat in dieser Zeit in etlichen Reifentests seine Qualitäten unter Beweis stellen können; dasselbe gilt für den UHP-Reifen Victra Sport 5, den der Hersteller 2018 eingeführt hatte.