Dekra bleibt Partner des 24-Stunden-Rennens und erweitert Engagement

Die Dekra bleibt weiterhin offizieller Partner des 24-Stunden-Rennens am Nürburgring. Die Partnerschaft zwischen der Sachverständigenorganisation und den Veranstaltern des Großevents in der Eifel wurde erneut verlängert – und zwar bis mindestens 2026. „Ein weltweit beachtetes Motorsportereignis wie das unvergleichliche 24-Stunden-Rennen am Nürburgring ist für uns als global agierendes Unternehmen mit einer traditionellen Affinität zum Motorsport und Bezug zum Thema Fahrzeuge ganz allgemein eine großartige Plattform. Wir sind stolz auch in den kommenden Jahren als Partner dabei zu sein“, so Guido Kutschera, Vorsitzender der Geschäftsführung der Dekra Automobil GmbH, Executive Vice President der Dekra-Gruppe und verantwortlich für das Geschäft in Deutschland, Österreich und der Schweiz. „Ab diesem Jahr haben wir unseren Auftritt noch einmal erweitert – das Dekra-Logo erscheint nun auch auf den Startnummern der Fahrzeuge.“ Dort löst Dekra den bisherigen Hauptsponsor des Rennens ab, Total Energies. Das Rennen findet am 1./2. Juni statt.