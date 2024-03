Sailun Europe zeigt europäischen Kunden seine Fabriken in Südostasien

Immerhin gut 100 Gäste hatte Sailun Europe bis zum vergangenen Wochenende zu einer ausgedehnten Rundreise durch Südostasien zu Gast. Bei der Gelegenheit habe man nicht nur die Beziehungen zu seinen europäischen Kunden vertiefen können, wie es dazu in einer Mitteilung heißt. Man habe den Gästen – darunter auch Kunden aus Deutschland und der Schweiz – vor allem einen tiefen Einblick in die Produktionsstätten des chinesischen Reifenherstellers in Vietnam und Kambodscha geben können. Dabei hätten die Gäste „aus erster Hand“ erfahren können, warum Sailun „einer der am schnellsten wachsenden Hersteller und eine der verlässlichsten Reifenmarken der Welt“ sei. Anlässlich der Reise gab Sailun Europe seinen Gästen außerdem einen vertieften Einblick in bestehende und geplante Produkte der verschiedenen Produktsegmente und natürlich, welche Rolle dabei die Flüssigphasenmischungstechnologie EcoPoint3 spielen soll.