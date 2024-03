Prinx Chengshan führt zwei neue OTR-Reifen ein

Prinx Chengshan hat sein Line-up an OTR-Reifen ausgebaut. Wie der aus China stammende Hersteller mitteilt, gehören jetzt die Profile ET06 und ET07 in 16,00 R25 zum Sortiment dazu. Wie Prinx Chengshan dazu weiter berichtet, zeichneten sich auch die beiden neuen Profile durch „innovative Technologien“ in Sachen Mischung, Konstruktion und Seitenwandgestaltung aus. Diese hätten bereits dazu geführt, dass der Hersteller „schnell an Anerkennung im Markt“ gewinne, wie es dazu in der Mitteilung heißt. Beide Reifen hätten sich bereits im harten Einsatz in der Inneren Mongolei bewährt und dort vor allem durch Widerstandsfähigkeit gegen Verschleiß sowie „exzellenten Grip“ zu überzeugen gewusst. Aktuell vermarktet Prinx Chengshan seine OTR-Reifen nur in seinem chinesischen Heimatmarkt. Der Hersteller hat aber Pläne, das Vertriebsgebiet deutlich auszuweiten, wie es dazu kürzlich anlässlich eines Events mit europäischen Händlern in Thailand hieß.