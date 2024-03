Weiteres Goodyear-Werk vor der Schließung

Wie zahlreiche Medien übereinstimmend unter Berufung auf Unternehmensangaben und zwischenzeitlich bestätigt durch offizielle staatliche Stellen berichten, will Goodyear sein 1972 eröffnetes und damit mehr als ein halbes Jahrhundert bestehendes Reifenwerk in Shah Alam (Malaysia) am 30. Juni dieses Jahres schließen. Von diesem Schritt, der wie die angedachten Schließungen der Standorte Fürstenwalde und Fulda hierzulande im Zusammenhang mit dem „Forward“ genannten Konzernrestrukturierungsprogramm zu sehen ist, sollen rund 550 Beschäftige in dem südostasiatischen Land betroffen sein. „Diese Entscheidungen werden nicht leichtfertig getroffen, und wir verpflichten uns weiterhin, unsere Mitarbeiter mit Sorgfalt und Respekt zu behandeln“, wird bei alldem aus der Verlautbarung des Unternehmens zitiert. Zudem wolle Goodyear den malaysischen Markt weiterhin mit seinen „branchenführenden Produkten und Lösungen“ von anderen Produktionsstandorten aus bedienen, heißt es darüber hinaus noch.