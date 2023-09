Goodyear setzt auch in Asien-Pazifik den Rotstift an – Stellenstreichungen

Es ist nicht nur die Region EMEA, in der der Goodyear-Konzern weitreichende personelle Veränderungen plant. Wie der US-amerikanische Hersteller vergangene Woche in einer Börsenmitteilung schreibt, sollen bis Ende des kommenden Jahres im Rahmen von „Rationalisierungen“ auch rund 700 Stellen in der Region Asien-Pazifik wegfallen, wobei es in diesem Fall ausnahmslos um die Organisationen in Australien und Neuseeland geht.

