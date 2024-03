Reifenverbund RTC auf Partnersuche

Die RTC Reifen-Team GmbH & Co. KG will weiter wachsen. Unter der Überschrift „Großer Reifenverbund sucht Partner in Sachsen“ werden mittels Onlinewerbung Reifendienste angesprochen, sich der Reifenhandelskooperation als Gesellschafter/Vollmitglied oder als sogenannte Light-Partner anzuschließen. „Ein Vollmitglied wird als Kommanditist stimmberechtigt und Teil der RTC-Kommanditgesellschaft, als RTC-Light-Mitglied könnt Ihr bei Entscheidungen nicht mit abstimmen, kommt jedoch in den Genuss der vielen Vorteile der Kooperation“, wird in diesem Zusammenhang der Unterschied zwischen den beiden Optionen erklärt. Wie es weiter heißt, müsse eine Entscheidung für das einer oder das andere bei alldem jedoch nicht sofort getroffen werden. Deutschlandweit gehören RTC eigenen Angaben zufolge derzeit 26 Gesellschafter und 44 Reifendienste an.