Früherer Opel-Chef Lohscheller wird neuer VDIK-Präsident

Auf Vorschlag des Vorstandes hin ist Michael Lohscheller bei einer außerordentlichen Mitgliederversammlung des Verbandes der Internationalen Kraftfahrzeughersteller (VDIK) zu dessen neuem Präsidenten gewählt worden. Er wird sein Amt am 12. Juni antreten und folgt damit auf Reinhard Zirpel, der – seit 2016 in dieser Position – im vergangenen Sommer bereits angekündigt hatte, sich in diesem Jahr nicht erneut zur Wahl stellen zu wollen. „Ich freue mich auf meine neue Aufgabe und werde mich mit aller Kraft für die Interessen der 38 internationalen Pkw- und Nutzfahrzeughersteller in Deutschland einsetzen. Diese verkaufen hierzulande mehr als eine Million Pkw sowie über 100.000 Nutzfahrzeuge im Jahr und verdienen eine starke Stimme”, sagt Lohscheller. Er war nach verschiedenen Stationen bei Jungheinrich, Daimler Chrysler, Mitsubishi Motors und Volkswagen von 2012 bis 2021 bei Opel – zunächst als Chief Financial Officer (CFO) und ab 2017 dann als Chief Executive Officer (CEO). Danach führte er als Global CEO den vietnamesischen Pkw-Hersteller VinFast und fungierte zuletzt bis August 2023 als Präsident & CEO der Nikola Corporation, einem US-amerikanischen Hersteller von Elektro- und Wasserstoff-Lkw. Zum neuen VDIK-Vizepräsidenten ist André Schmidt, Präsident der Toyota Deutschland GmbH, gewählt worden. Er hat als Nachfolger von Jürgen Keller sein Amt bereits angetreten.