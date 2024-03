Über 100.000 Messebesucher bei der „Motorräder 2024“ in Dortmund

„Mit gutem Ergebnis“ ist nach Aussagen der Twin Veranstaltungs GmbH als deren Ausrichter die „Motorräder 2024“ am vergangenen Sonntag in Dortmund zu Ende gegangen. Während der vorangegangenen vier Messetage sollen rund 103.000 Besucher in den Westfalenhallen gezählt worden sein. Mehr noch: Die Aussteller vor Ort hätten von einer positiven Stimmung in Form von – wie es weiter heißt – „guten Umsätzen und vielen interessanten Kontakten“ profitiert, was ein gutes Folgegeschäft während der kommenden Wochen erwarten lasse. Alles in allem spricht man seitens des Veranstalters von einem erfolgreichen Saisonstart in Dortmund, der schon zu Anfragen bekannter Marken für die nächste Messe Anfang März kommenden Jahres geführt habe.