Continental beliefert alle zehn volumenstärksten E-Autohersteller mit Reifen

Continental hat 2023 zum ersten Mal alle zehn der volumenstärksten Hersteller vollelektrischer Fahrzeuge weltweit mit Reifen beliefert. Im Jahr zuvor hatte die Zahl noch bei neun von zehn gelegen. In der Region Asien-Pazifik (APAC) versorgt der Premiumreifenhersteller erstmalig alle Top Fünf der volumenstärksten Hersteller von E-Fahrzeugen mit Erstausrüstungsreifen. In den Regionen Europa, Mittlerer Osten und Afrika (EMEA) sowie Nord-, Süd- und Zentralamerika (The Americas) konnte das Unternehmen seine Position verteidigen. Hier vertrauen weiterhin die jeweils fünf volumenstärksten Hersteller auf Continental-Reifen.

