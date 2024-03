Bear-Machines holt nun auch den Bundesinnovationspreis

Nachdem die Bear-Machines GmbH aus Heek am Niederrhein Ende des vergangenen Jahres den Innovationspreis Handwerk des Landes Nordrhein-Westfalen für ihre halbautomatische Nachschneidemaschine Bear-Cut verliehen bekommen hatte, folgte jetzt auch der Bundesinnovationspreis. Dieser war dem jungen Unternehmen jetzt im Rahmen der gestern zu Ende gegangenen Internationalen Handwerksmesse in München übergeben worden, wohin Bear-Machines als Aussteller eingeladen worden war. Firmengründer Mark Berendsen und Stephan Berendsen sehen in der neuerlichen Auszeichnung „eine großartige Auszeichnung und Anerkennung“ ihrer Arbeit, wie sie dazu online berichten.