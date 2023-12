Bear-Machines holt Innovationspreis für Nachschneidemaschine Bear-Cut

Die Bear-Machines GmbH aus Heek am Niederrhein hat den Innovationspreis Handwerk des Landes Nordrhein-Westfalen 2023 verliehen bekommen. Mit diesem Preis würdigt das Bundesland „innovative Ideen und Lösungen, die Wirtschaft und Handwerk einen herausragenden Mehrwert bieten“, heißt es dazu vonseiten des Start-up-Unternehmens. Die Jury würdigte mit dem Preis die Entwicklung der halbautomatischen Maschine zum Nachschneiden von Lkw-Reifen, die die Verantwortlichen hinter Bear-Machines erst kürzlich als Bear-Cut vorgestellt hatten und seither kontinuierlich weiterentwickelt haben; die Bear-Cut kann nun beispielsweise auch Querrillen schneiden. Das, was üblicherweise mühsam von Hand nachprofiliert wird, wenn überhaupt, geht mit der Bear-Cut automatisch. Geschäftsführer Mark Berendsen und seinen Cousin Stephan Berendsen, der sich bei Bear-Machines um den Vertrieb kümmert, nahmen den mit 10.000 Euro dotierten Preis in der Kategorie A für Unternehmen mit weniger als zehn Mitarbeitern aus den Händen von Landesministerin Mona Neubaur und Berthold Schröder, Präsidenten des Westdeutscher Handwerkskammertag, entgegen.