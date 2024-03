Goodyear bleibt Partner der Nürburgring-Langstreckenserie

Goodyear setzt die Partnerschaft mit der Nürburgring-Langstreckenserie, bekannt als VLN, auch in den kommenden drei Jahren fort und rüstet künftig insofern die Klassen TCR, BMW M2 CS und BMW M240i mit Einheitsreifen aus. Daneben wird am Ende der Saison der „Goodyear Wingfoot Award“ vergeben. „Die gute Zusammenarbeit zwischen Goodyear und der VLN ist in den vergangenen Jahren gewachsen und wir sind stolz, in drei wichtigen Klassen auch weiterhin auf einen verlässlichen Partner zählen zu können“, sagt Mike Jäger, Geschäftsführer der VLN. „Wir sind sehr stolz darauf, unsere Partnerschaft mit der VLN um weitere drei Jahre zu verlängern“, sagt Sebastian Trinks, Sales Account Manager Racing von Goodyear, und ergänzt: „Wir setzen dabei auf Konstanz und freuen uns die drei Klassen weiterhin exklusiv mit unseren Reifen auszustatten. An dieser Stelle möchte ich noch einmal hervorheben, dass 2024 dafür die Reifenpreise nicht angehoben wurden.“