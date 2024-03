Rameder ernennt neuen Deutschlandchef

Marcus Vollbrecht (36) wird neuer Deutschlandchef der Rameder-Unternehmensgruppe, die mit 27 Onlineshops in 28 Ländern größter Komplettanbieter für Transportlösungen in Europa ist. Marcus Vollbrecht ist bereits seit mehr als elf Jahren im Unternehmen, zuletzt als Group Chief Operating Officer. Nun übernimmt er als Geschäftsführer Deutschland zusätzlich die Gesamtverantwortung für den Kernmarkt Deutschland. In seiner neuen Funktion berichtet er direkt an Dr. David Gabrysch, CEO der Rameder-Gruppe.