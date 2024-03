Altreifenresolution soll bei der „Tire Cologne“ unterzeichnet werden

Setzen sich schon jetzt diverse Organisationen, Verbände und Institutionen in Europa für das Altreifenrecycling ein, verfolgt das auch unter dem Namen Allianz Zukunft Altreifen (AZuR) bekannte Innovationsforum Altreifen eine weitere Bündelung der Kräfte. „Lassen Sie uns gemeinsam für die Kreislaufwirtschaft beim Reifen einstehen und gemeinsam an einem Strang ziehen“, heißt es vonseiten des AZuR-Netzwerkes. Denn um „noch wirksamer zu werden und auf europäischer Ebene relevante Regelungen zu treffen“, wird nun die Verabschiedung einer Altreifenresolution geplant. Gefordert wird darin unter anderem, dass alle in der EU eingesetzten Reifen dort auch wiederverwendet bzw. recycelt oder Neureifen „möglichst nachhaltig hergestellt“ werden müssen. Wer sie unterstützen respektive unterzeichnen möchte, kann sich dazu bis zum 31. März online über die AZuR-Webseiten anmelden. Zudem ist eine feierliche Unterzeichnungszeremonie am 4. Juni im Rahmen der Messe „The Tire Cologne 2024“ vorgesehen.