Ex-Goodyear-Manager Jürgen Titz übernimmt Geschäftsführung bei Stanley Black & Decker

Zum 29. Januar 2024 hat Jürgen Titz die Position des Geschäftsführers und General Managers für Deutschland, Österreich und die Schweiz (GALP) der Stanley Black & Decker Deutschland GmbH übernommen. Er folgt auf Anke Binder, die sich anderen Aufgaben widmen wird. Als General Manager des Werkzeugunternehmens berichtet der langjährige Goodyear-Manager, der zuletzt im Vorstand der Gamma AG war, direkt an John Cowley, President Europe, Australia & New Zealand, Stanley Black & Decker, Inc. Als General Manager GALP soll Jürgen Titz die Stanley Black & Decker Tools & Outdoor Marketing- und Vertriebsteams in diesen Märkten leiten und die strategischen Initiativen von GALP und EMEA ANZ mitgestalten, wie es dazu in einer Mitteilung heißt. In Zusammenarbeit mit dem GALP-Führungsteam liege sein Fokus dabei auf der Entwicklung und Umsetzung einer umfassenden Go-to-Market-Strategie.