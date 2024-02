Schaden am Hinterreifen für tödlichen Unfall von Goodyear-Testfahrern verantwortlich

Wie der Südwestrundfunk (SWR) mitteilt, war ein Schaden am rechten Hinterreifen die Ursache für den tödlichen Unfall am Nürburgring im vergangenen Sommer. Dies hat die Staatsanwaltschaft Koblenz auf SWR-Anfrage mitgeteilt. Im August 2023 waren zwei Goodyear-Testfahrer auf der Rennstrecke ums Leben gekommen. Laut einem Sachverständigen soll der rechte Hinterreifen vor der tödlichen Kollision beschädigt worden sein. Es gäbe keine Hinweise auf Materialfehler oder technische Fehler. Wie es weiter in dem SWR-Bericht heißt, könnte möglicherweise ein auf der Strecke liegender Fremdkörper oder aber das Überfahren der Fahrbahnbegrenzung ein Grund gewesen sein. Die Staatsanwaltschaft Koblenz hat das Verfahren nach eigenen Angaben eingestellt, da es keine Hinweise auf Materialfehler, technische Fehler oder einen Mangel des Fahrzeugs gibt.