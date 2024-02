Vorerst wohl keine allzu offroadlastigen Conti-Motorradreifen

Unlängst hatten die Kollegen unserer italienischen Schwesterpublikation PneusNews.it die Gelegenheit, sich mit Christoph Ettenhuber, Leiter des Geschäftsbereiches Motorradreifen bei Continental, über die Aktivitäten des deutschen Herstellers in eben diesem Produktsegment zu unterhalten. Neben solchen Dingen wie der Entwicklung des Motorradreifenmarktes, der sich vergangenes in Europa anders als in Deutschland rückläufig entwickelt hat, oder das neueste Produkt des Anbieters – dem „Attack SM 2“ – standen dabei auch aktuelle Trends im Zweiradsegment im Fokus.

Hier lesen Sie den kompletten Beitrag … NUR PREMIUM- UND ONLINE-ABONNENTEN HABEN ZUGRIFF AUF NRZ+-BEITRÄGE UND UNSER E-PAPER. MELDEN SIE SICH BITTE AN.



Benutzername oder E-Mail-Adresse Passwort Angemeldet bleiben Anmelden LESER WERDEN