Bridgestone investiert in Bandag-Hotread-Heißrunderneuerung

Bridgestone investiert in seinem britischen Bulldog-Runderneuerungswerk, um vor Ort die Kapazitäten zur Herstellung der neuen Bandag-Hotread-Heißrunderneuerungslinie weiter voranzutreiben. Wie dazu unser britisches Schwestermedium Tyre & Accessories online auf Tyrepress.com berichtet, habe der Hersteller, der den Runderneuerer 2005 übernommen hatte, in dem Werk in Bourne, Lincolnshire, „beinahe fünf Millionen Pfund“ (5,8 Millionen Euro) in neue Rau-und Belegemaschinen sowie in neue Heizpressen investiert. Damit soll der Kalt- und Heißerneuerer Bulldog künftig das komplette Sortiment der derzeit 17 geplanten heißrunderneuerten Bandag-Hotread-Reifen fertigen, von denen aktuell bereits acht auf dem britischen Markt verfügbar seien. Das Sortiment verstehe sich dabei als „Spiegelbild von Bridgestones Flaggschiffreifen“, heißt es weiter. Das Werk in Bourne wurde 1974 in Betrieb genommen und kann folglich im laufenden Jahr sein 50-jähriges Bestehen feiern.