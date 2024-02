Masuta nicht mehr Geschäftsführer von Falken Tyre/Sumitomo Rubber Europe

Wie unsere chinesische Schwesterpublikation Tyrepress China in Erfahrung gebracht hat, ist Tomohiko Masuta seit Jahresanfang neuer Chairman und General Manager der Sumitomo Rubber (China) Co. Ltd. und damit Nachfolger von Eiichi Masuda in dieser Position. Letzterer fungiert demnach derzeit als Chairman und General Manager von Sumitomo Rubber (Changshu) sowie als Chairman von Sumitomo Rubber (Hunan). Das ist gleichbedeutend damit, dass Masuta nicht mehr die Rolle als Senior Executive Manager, Chief Executive Officer und Managing Director bei der Falken Tyre Europe GmbH (Offenbach) genauso wie bei der Sumitomo Rubber Europe GmbH (Hanau) innehat, wie das Unternehmen gegenüber unserem britischen Schwesterblatt TYRES & ACCESSORIES zwischenzeitlich bestätigt hat. Ob jemand anders und gegebenenfalls wer seine Aufgaben bei diesen beiden Unternehmen übernehmen wird, ist bisher nicht bekannt. In Offenbach teilte sich Tomohiko Masuta die Geschäftsführung bisher mit Markus Bögner, während in Hanau noch Dr. Bernd Löwenhaupt und Hiroshi Matsui in der Verantwortung sind.