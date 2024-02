BMW und Apollo/Vredestein bauen OE-Partnerschaft aus

Rüstet der indische Reifenhersteller Apollo Tyres schon BMW-Modelle wie den Zweier Active Tourer oder den X1 ab Werk mit dem „Ultrac“-Profil seiner Marke Vredestein aus, kommen dazu nun noch zwei weitere Fahrzeuge des Anbieters hinzu. Denn der Münchner Autobauer hat sich auch für seinen X2 und X5 für besagten Reifen als Originalausrüstung entschieden. Außerdem haben beide Seiten mit Blick auf den X1 ihre bestehende Liefervereinbarung um eine zusätzliche „Ultrac“-Größenoption (225/55 R18 102 Y XL) erweitert. „Unser Forschungs- und Entwicklungsteam hat unermüdlich an der Konstruktion und Entwicklung unserer ‚Ultrac‘-Reihe gearbeitet, um ein hohes Maß an Leistung, Widerstandsfähigkeit und Sicherheit in einem Produkt zu gewährleisten, das für eine Vielzahl von Fahrzeugen geeignet ist. Wir sind stolz darauf, unsere immer länger werdende Liste von Fahrzeugen mit ‚Ultrac‘-Reifen als Standardausrüstung durch die Baureihen BMW X2 und X5 zu ergänzen“, sagt Benoit Rivallant, Präsident bei Apollo Tyres Europe.