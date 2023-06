TyrepressChina.com als neuestes Medium unserer Verlagsgruppe gelauncht

Die Verlagsgruppe um die NEUE REIFENZEITUNG und ihrer deutschsprachigen Nachrichtenplattform Reifenpresse.de, zu der neben PneusNews.it in Italien auch unser britischer Schwesterverlag mit der Zeitschrift Tyres & Accessories sowie dem Nachrichtenangebot auf Tyrepress.com gehört, ist jetzt auch mit einem eigenständigen Informationsplattform in China präsent: TyrepressChina.com. Diese verzeichnete bereits in den ersten Monaten ihres Bestehens monatliche Zugriffszahlen in Höhe von mehreren Zehntausend. TyrepressChina.com baut auf dem Erfolg unserer weltweit anerkannten Marke Tyrepress auf und liefert professionelle redaktionelle B2B-Inhalte für den chinesischen Markt, der größten Reifenproduktionsbasis der Welt, und dies in Mandarin, der wichtigsten Sprache auf dem chinesischen Markt.

Um unsere Expansionsziele auf dem chinesischen Markt zu erreichen, hat sich der erfahrene chinesische Journalist Xuda Wang unserem Redaktionsteam angeschlossen und präsentierte erst kürzlich auf der Messe China (Guangrao) International Rubber Tire & Auto Accessory Exhibition (ChinaGRTAE 2023) in Chinas wichtigster Reifenproduktionsregion, der Provinz Shandong, das neue Nachrichtenangebot für den chinesischen Reifenmarkt. Während der dreitägigen Veranstaltung sprach unser neuer Kollege mit zahlreichen Führungskräften der Reifenindustrie und stellte TyrepressChina.com persönlich seiner Zielgruppe vor. Die Einführungsphase von TyrepressChina wird mit einer Reihe von Marketingaktivitäten fortgesetzt, darunter ein Stand auf der CITExpo-Messe in Shanghai im September.

Neben der zentralen Website TyrepressChina.com veröffentlichen wir auch einen wöchentlichen TyrepressChina-E-Mail-Newsletter und verbreiten einleitende Passagen unserer originären redaktionellen Inhalte auch auf führenden chinesischen Social-Media-Plattformen wie WeChat und Toutiao. Auch diese Plattformen verzeichnen beständig fünfstellige monatliche Leserzahlen, mit einem monatlichen Spitzenwert von 154.284 Lesern allein auf Toutiao im März 2023.