MAK-Marke NPK liefert Schneeketten „für jeden Bedarf“

Bekanntlich bietet der italienische Räderhersteller MAK unter dem Markennamen No Problem Kit (NPK) ein Sortiment an sogenannten Schneesocken. Zusätzlich zu diesen Traktionshilfen, die „ideal für Besitzer von Sommer- und Ganzjahresreifen“ seien, bietet das Unternehmen aber auch NPK-Schneeketten mit „flexiblem Kabel, rautenförmigem Profil und selbstsichernder Spannvorrichtung“, wie es dazu in einer Mitteilung heißt. Die NPK-Schneekette werde dabei in drei verschiedenen Ausführungen angeboten, und zwar in sieben und neun Millimeter Kettengliedern sowie als TR mit zwölf bis 21 Zoll Durchmesser (für Transporter). Mit diesem Sortiment könne man „jedem Bedarf gerecht werden“, so MAK abschließend. Offizieller Vertriebspartner in Deutschland ist der Großhändler Best4Tires.