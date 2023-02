Apollo Tyres liefert jetzt auch Vredestein-Ultrac-Reifen für den BWM X1 ans Band

Apollo Tyres rüstet nun auch den neuen BMW X1 ab Werk mit Sommerreifen aus. Wie es dazu in einer Mitteilung heißt, werde auf dem Kompakt-SUV, der im BMW-Werk in Regensburg gebaut wird, der Vredestein Ultrac in der Größe 205/65 R17 100Y XL verbaut; das Sternsymbol kennzeichnet den Reifen dabei als eine für den X1 „maßgeschneiderte Version“ des Reifens aus. Insofern werde „das sichere und ansprechende Fahrverhalten des X1“ ergänzt und „gleichzeitig die Kraftstoffeffizienz des Fahrzeugs durch geringen Rollwiderstand“ maximiert.

