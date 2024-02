Vorregistrierungsphase für Jubiläums-Autopromotec gestartet

Vom 21. bis zum 24. Mai 2025 findet die 30. Ausgabe der Autopromotec in Bologna/Italien statt. Selbst wenn es noch ein gutes Jahr dauert, bis die Messe rund um Reifen, Autoservice, Werkstattausrüstung, Ersatzteile etc. ihre Pforten öffnet, so werden seit Kurzem bereits Vorregistrierungen interessierter Aussteller entgegengenommen. Dazu wird auf den Webseiten der Messe unter www.autopromotec.com ein entsprechendes Onlineformular bereitgehalten, mittels dem abgesehen von den jeweiligen Kontaktdaten auch die benötigte Standfläche – es müssen mindestens 16 Quadratmeter sein – an die Organisatoren übermittelt werden können. Je nach Standkonzept liegen die Preise dabei zwischen 168 und 208 Euro je Quadratmeter Hallenfläche, während im Außenbereich 88 Euro je Quadratmeter berechnet werden. Da es sich nur um eine Vorregistrierung handelt und das Ganze somit keine verbindliche Anmeldung darstelle, sollen Interessenten es sich später aber immer noch anders überlegen können. Gleichwohl seien die übermittelten Informationen für die Organisatoren „extrem nützlich“ für die Planung des Layouts der kommenden Veranstaltung.