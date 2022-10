Autopromotec-Macher hoffen auf „natürliche Anordnung“ der Messen

Viel ist in der Zeit der Corona-Pandemie über die Terminkollision Ende Mai dieses Jahres zwischen der Tire Cologne und der Autopromotec gestritten worden. Die Italiener verdächtigten ihre Mitbewerber aus Köln sogar des Wirtschaftsdarwinismus. Sollten die für 2021 geplanten (und später dann abgesagten) Messen bereits mit einem Abstand von nur sechs Tagen zueinander stattfinden, überschnitten sich die Messen dieses Jahr bekanntlich sogar gleich um zwei Tage. Ein ähnliches Hin und Her soll nun offenbar vonseiten der Autopromotec-Veranstalter verhindert werden, die ihren nächsten Messetermin mitteilen. Dieser ist für die Zeit vom 21. bis 25. Mai 2025 in Bologna terminiert und liegt damit wieder wie zuvor üblich in einem ungeraden Jahr. In der gemeinsam verfassten Mitteilung betonen außerdem die Veranstalter der Frankfurter Automechanika noch einmal ihren eigenen Termin für 2024 und damit in einem geraden Jahr. Nach dem „Ende der Pandemie“ kehren Autopromotec und Automechanika damit „zu ihrer natürlichen Anordnung zurück“, heißt es. Gleichzeitig mahnt man ein „konstruktives Wettbewerbskonzept“ an, und blickt damit offensichtlich nach Köln.

